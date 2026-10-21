¿Carne cara o barata? Argentina frente a ocho países

Los precios de la carne vacuna y el pollo en Argentina se ubican entre los más bajos de una muestra de nueve países relevados en octubre de 2026. Sin embargo, las brechas cambian según el tipo de carne y el corte: Estados Unidos presenta los mayores precios relativos en carne vacuna, mientras que Uruguay encabeza los de pollo, según un informe de la Fundación Mediterránea.

Claves

• Carne vacuna: solo Brasil y Paraguay tienen precios menores que Argentina. Al comparar cortes equivalentes, Estados Unidos supera los valores argentinos un 82%, Canadá un 59% y Australia y Nueva Zelanda alrededor de un 50%.

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• Pollo: en Uruguay y Canadá cuesta cerca del doble que en Argentina. Estados Unidos presenta precios similares a los argentinos, mientras que Brasil y Paraguay se ubican un 29% y un 17% por debajo, respectivamente.

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• Un kilo de carne vacuna equivale a 2,6 kilos de pollo en Argentina. La relación entre los precios medios de las canastas relevadas llega a 4,2 en Estados Unidos y baja a 1,6 en Uruguay.