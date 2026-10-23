El eslabón débil de la IA: La burbuja de las neoclouds

Los centros de datos son el eslabón débil de la cadena de la IA

Microsoft acaba de cancelar un acuerdo para alquilar 23.000 chips de Nvidia en un centro de datos de Reino Unido. ¿El motivo? No tiene electricidad suficiente y la conexión a la red podría retrasarse hasta después de 2030. El perjudicado es Nscale, que quería salir a bolsa (valoración: 30.000 MUS$). Pero algunos inversores ya apuntan a una valoración actualizada de entre 16.000 y 19.000 MUS$.

• Se venía hablando de que el cuello de botella de la IA eran los chips de Nvidia? Pues ahora descubrimos que pueden tener los chips, la financiación y los clientes, pero no electricidad para ponerlos a funcionar.

Y el problema va mucho más allá de Nscale. Las empresas que están construyendo la infraestructura son el eslabón débil de la IA. Hay tres problemas fundamaentales:

1. Las neoclouds tienen un modelo de negocio muy arriesgado. Empresas como CoreWeave, Nebius o Nscale funcionan como compañías de alquiler de coches, pero sustituyendo los vehículos por chips de Nvidia. Consiguen financiación, compran miles de procesadores, construyen centros de datos y alquilan su capacidad de computación a Microsoft, OpenAI y otras empresas.

El negocio parece fantástico: la demanda de IA se ha disparado y las grandes tecnológicas necesitan más capacidad de la que pueden construir. Pero tiene tres riesgos escondidos:

• Inversión anticipada: necesitan gastar miles de millones antes de cobrar. Si la construcción se retrasa, los intereses siguen corriendo.

• Depreciación: los chips pierden competitividad rápidamente. Una infraestructura que hoy es puntera puede quedarse anticuada en pocos años.

• Dependencia: muchos proveedores dependen de dos o tres grandes clientes. Si uno cancela, el impacto puede ser enorme.

2. Nvidia está financiando a las empresas que compran sus propios chips. Nvidia no se limita a vender procesadores. También invierte en estas compañías y asegura compromisos multimillonarios para alquilar su capacidad. Si, esto también es dopaje de la IA

• Por ejemplo, ha invertido 2.000M$ en CoreWeave y se ha comprometido a comprar hasta 6.300M$ de capacidad que esta no consiga vender a otros clientes.

3. La gran criba de las neoclouds está empezando. El sector estima que, de los cientos de proveedores especializados en infraestructura de IA, solo sobrevivirán entre siete y diez.

– Vemos señales preocupantes: Nscale está encontrando resistencia entre los inversores, CoreWeave ha sufrido fuertes caídas en bolsa y Nebius también está siendo castigada.

🧐 La gran paradoja es que podemos estar construyendo una infraestructura imprescindible para el futuro y, al mismo tiempo, creando una burbuja financiera alrededor de quienes la construyen.

Por Carlos Molina