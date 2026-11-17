ManpowerGroup y Junior Achievement presentaron la cuarta edición del informe “Talento joven y empresas 2026. De la desconexión a las oportunidades: caminos hacia el empleo en América Latina”, que analiza los principales desafíos que enfrentan los jóvenes para insertarse en el mercado laboral y las dificultades de las empresas para incorporar talento joven.

Los resultados muestran una paradoja: el 92,5% de los jóvenes argentinos busca empleo activamente, muy por encima del promedio regional (69,7%), pero solo el 43,3% tiene trabajo actualmente. Al mismo tiempo, 6 de cada 10 empresas prefieren contratar candidatos con experiencia previa, lo que dificulta el acceso de los jóvenes a sus primeras oportunidades laborales.

Algunos datos para destacar:

• El 51% de los jóvenes argentinos que buscan empleo tiene baja confianza en conseguirlo, frente al 37,1% del promedio regional.

• El 87,8% enfrenta barreras en dos o más dimensiones simultáneamente, mientras que el promedio regional es del 80,9%.

• El 60,8% de las empresas encuestadas contrata jóvenes a escala, pero prefiere candidatos con experiencia, frente al 38,2% regional. Solo el 5,9% muestra una amplia apertura a contratar y formar jóvenes sin experiencia.

• El 47,1% de las empresas tiene dificultades para encontrar jóvenes con la formación o los conocimientos que necesita, superando el promedio regional del 37,8%.

• El 91,7% de los jóvenes argentinos utiliza inteligencia artificial, mientras que el 92,2% de las empresas reporta algún nivel de adopción de esta tecnología.

Los resultados evidencian la necesidad de fortalecer la conexión entre la formación y el mundo del trabajo, generar más oportunidades de primeras experiencias laborales y promover procesos de selección que valoren el potencial y la capacidad de aprendizaje de los jóvenes.

El informe completo está disponible en: https://home.manpowergroup.com.ar/talento-joven-y-empresas-2026