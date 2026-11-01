La dimisión fulminante de Jensen Huang como CEO de NVIDIA tras conocerse sus relaciones con empleadas y directivas de la compañía ha reabierto el debate sobre los límites éticos y los códigos de conducta en el entorno corporativo.

¿Es una excepción o la norma en el mercado laboral? En Zety acaban de analizar este fenómeno en un estudio a más de 1.000 profesionales, y los datos reflejan hasta qué punto se cruzan la vida personal y la jerarquía de empresa:

• El 80 % de los trabajadores ha tenido un romance en el trabajo (y un 56 % en más de una ocasión).

• El 41 % ha tenido una relación sentimental con su jefe/superior directo, y el 33 % con un subordinado a su cargo.

• El 27 % admite haber conseguido un ascenso o subida de sueldo gracias a su romance de oficina, y el 29 % recibió trato de favor.

• El 89 % de los empleados cree que las empresas deberían prohibir las relaciones entre jefes y subordinados.

• Impacto laboral: el 29 % acabó dejando su trabajo y el 22 % fue despedido por este motivo.

Ver más: https://zety.es/blog/relaciones-sentimentales-trabajo