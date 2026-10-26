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Lula deberá asumir la pesada herencia de Lula

Posted on by Javier Amorin

La reelección de Lula abre una nueva etapa política en Brasil, pero en un contexto de desaceleración económica, desequilibrio fiscal y elevadas tasas de interés. El desafío de su cuarto mandato será alcanzar acuerdos con un Congreso donde el centrao y la derecha tienen un peso decisivo, mientras los mercados esperan señales sobre el rumbo de la política económica.
Claves:
• Crecimiento en desaceleración: Después de crecer a un ritmo promedio del 3,3% anual entre 2021 y 2025, la economía brasileña comenzó a perder dinamismo. Sin cambios de política, las proyecciones de consenso apuntan a un crecimiento de apenas 1,3 % en 2027.

• Un problema fiscal estructural: El déficit alcanza el 9,4% del PIB, incluyendo el costo financiero de la deuda. Para estabilizar el endeudamiento en torno al 80% del PIB, se requiere una reducción del gasto del orden de 3 puntos del PIB a lo largo de varios años, junto con una baja de las tasas de interés.

• Impacto sobre Argentina: La depreciación del real y un posible enfriamiento de la economía brasileña representan riesgos para la industria, el turismo y las exportaciones argentinas. Entre el 17% y el 27% de las ventas externas de provincias como Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán y Córdoba tienen a Brasil como destino.

Javier Amorin

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