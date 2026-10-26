Lula deberá asumir la pesada herencia de Lula

La reelección de Lula abre una nueva etapa política en Brasil, pero en un contexto de desaceleración económica, desequilibrio fiscal y elevadas tasas de interés. El desafío de su cuarto mandato será alcanzar acuerdos con un Congreso donde el centrao y la derecha tienen un peso decisivo, mientras los mercados esperan señales sobre el rumbo de la política económica.

Claves:

• Crecimiento en desaceleración: Después de crecer a un ritmo promedio del 3,3% anual entre 2021 y 2025, la economía brasileña comenzó a perder dinamismo. Sin cambios de política, las proyecciones de consenso apuntan a un crecimiento de apenas 1,3 % en 2027.

• Un problema fiscal estructural: El déficit alcanza el 9,4% del PIB, incluyendo el costo financiero de la deuda. Para estabilizar el endeudamiento en torno al 80% del PIB, se requiere una reducción del gasto del orden de 3 puntos del PIB a lo largo de varios años, junto con una baja de las tasas de interés.

• Impacto sobre Argentina: La depreciación del real y un posible enfriamiento de la economía brasileña representan riesgos para la industria, el turismo y las exportaciones argentinas. Entre el 17% y el 27% de las ventas externas de provincias como Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán y Córdoba tienen a Brasil como destino.