N5 invierte US$ 34 millones en IA y acelera su expansión

La compañía tecnológica fundada por el argentino Julián Colombo adquirió tres empresas de software en apenas seis semanas. Con presencia en 18 países y más de 70 instituciones financieras como clientes, busca transformar el funcionamiento de bancos y aseguradoras mediante inteligencia artificial.

La empresa N5, fundada por el argentino Julián Colombo, acaba de dar un nuevo paso en su expansión internacional. Desembolsó US$34 millones para adquirir tres compañías especializadas en software e inteligencia artificial: Dojo, Memo y Boost. Las operaciones, concretadas en apenas seis semanas, representan una apuesta por incorporar rápidamente nuevas tecnologías a su plataforma para instituciones financieras.

La estrategia tiene una lógica definida: en lugar de desarrollar internamente cada solución, N5 optó por comprar empresas que ya cuentan con productos probados. Para Colombo, en un mercado tecnológico que cambia aceleradamente, la velocidad puede resultar tan importante como el costo de desarrollo.

Las tres adquisiciones responden a necesidades diferentes, pero complementarias. Dojo utiliza inteligencia artificial para capacitar empleados mediante simulaciones de situaciones reales, como una conversación entre un vendedor bancario y un cliente. Memo automatiza la transcripción y el análisis de reuniones, identifica compromisos y organiza tareas de seguimiento. Boost, por su parte, permite administrar objetivos comerciales, medir resultados y calcular incentivos para los empleados.

La integración de estas herramientas permitirá conectar capacitación, atención al cliente y gestión comercial. Según pruebas realizadas por la compañía, su utilización puede aumentar hasta un 53% la productividad de los equipos comerciales, una mejora que N5 espera convertir en argumento de venta para sus clientes.

DE BANCARIO A EMPRENDEDOR

La historia de N5 está estrechamente vinculada con la trayectoria de Colombo. Economista y periodista graduado en la Universidad Católica Argentina, desarrolló una carrera de más de veinte años en el sector financiero, principalmente dentro del Grupo Santander.

Comenzó trabajando en una sucursal del entonces Banco Río y terminó integrando el Comité de Dirección Comercial del Santander en Madrid. Durante ese recorrido ocupó cargos ejecutivos en cinco países y participó en proyectos en otros diez.

Esa experiencia le permitió identificar un problema recurrente: los grandes bancos habían acumulado numerosos sistemas informáticos que funcionaban de manera independiente, dificultando la integración de información y la incorporación de nuevas tecnologías.

En 2017 decidió abandonar su carrera bancaria y crear N5. La empresa nació con apenas US$100 de capital inicial, pero consiguió un primer cliente decisivo: Credicorp Bank, de Panamá, que adelantó US$5 millones en licencias para financiar el desarrollo de un producto que todavía no existía.

A partir de allí, la compañía comenzó a crecer internacionalmente. Su plataforma N5 Now permite conectar los sistemas que utilizan bancos, aseguradoras y otras instituciones financieras sin necesidad de reemplazar toda su infraestructura tecnológica.

Entre sus clientes figuran Santander, Mastercard, Zurich, Itaú y Banco do Brasil. Actualmente opera en 18 países y presta servicios a más de 70 instituciones financieras.

El crecimiento también atrajo inversores internacionales. Entre los fondos que respaldaron a N5 aparecen Illuminate Financial, Exor Ventures, Madrone Capital Partners y LTS Investments. En 2023 la compañía informó una ronda de financiamiento por US$76 millones, mientras que en 2024 proyectaba una facturación de US$56 millones, después de haber registrado US$20 millones el año anterior.

ACELERAR LA EXPANSIÓN

La incorporación de Dojo, Memo y Boost confirma una transformación en la estrategia de N5. La compañía ya no busca solamente integrar los sistemas informáticos de sus clientes, sino también incorporar herramientas capaces de automatizar tareas y mejorar directamente los resultados comerciales.

El movimiento coincide con una tendencia más amplia de la industria financiera: los bancos tradicionales necesitan modernizar sus operaciones sin afrontar los riesgos y costos de reemplazar sus plataformas centrales.

Para N5, esa necesidad representa un mercado de enorme potencial. Su conocimiento del negocio bancario, combinado con nuevas soluciones de inteligencia artificial, le permite competir con proveedores internacionales de software empresarial.

La operación también refleja una evolución de la propia compañía: aquella startup creada con US$100 y financiada inicialmente por un cliente se convirtió en una empresa capaz de destinar US$34 millones a comprar tecnología y acelerar su crecimiento.

El próximo desafío será integrar las tres adquisiciones, demostrar sus resultados en los bancos y aseguradoras que ya atiende y transformar la inteligencia artificial en una fuente adicional de ingresos.

Para Colombo, que dejó una extensa carrera en la banca para resolver los problemas tecnológicos que había conocido desde adentro, las adquisiciones representan un nuevo capítulo de una apuesta que comenzó hace apenas nueve años.