Las expo vuelan y las impo caen: ¿Qué está mostrando esto?

Por Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics

“La balanza comercial resume muy bien la dualidad de la economía argentina. Las exportaciones crecieron 23,5% interanual y superaron los USD 10.000 millones, impulsadas tanto por los precios internacionales como por mayores volúmenes. El boom exportador es excepcional y la energía es la gran protagonista: las ventas de combustibles y energía crecieron 89% interanual, con aumentos tanto en precios (33,4%) como en cantidades (+39,8%). Neuquén, por sí sola, explicó uno de cada diez dólares exportados por el país.

Del otro lado, las importaciones siguen mostrando la debilidad de la demanda interna. Cayeron 1,8% interanual y 11,2% en cantidades, con menores compras de bienes de capital e insumos industriales. De todos modos, la comparación tiene un factor excepcional: en septiembre de 2025 se habían adelantado importaciones ante las expectativas de una depreciación cambiaria en la previa electoral.

El resultado es un superávit comercial récord de USD 21.198 millones en los primeros nueve meses del año. Si se mantiene esta dinámica, 2026 podría cerrar con un saldo positivo cercano a los USD 25.000 millones, un nivel inédito. Este excedente comercial le da al Banco Central una fuente clave de divisas para seguir comprando reservas. La contracara es una demanda interna debilitada, que mantiene deprimidas las importaciones.”

Sin duda las exportaciones explicarán gran parte de lo que pueda crecer el PBI este año.