Un subte más inteligente | EMPRESAS MÁS INNOVADORAS: Emova

Emova

Joaquín Acuña, Presidente

Categoría de la Innovación: RELACIÓN CON EL CLIENTE

En 2024 sentamos las bases de un hito en la innovación en transporte con la implementación del ingreso al Subte utilizando tarjetas de crédito, débito, prepagas, celulares y otros dispositivos con tecnología NFC o código QR, directamente en el molinete.

Para lograrlo, realizamos una inversión de USD 3.500.000 y llevamos adelante el recambio tecnológico en los más de 600 validadores que se encuentran en la Red, adaptándolos con un nuevo housing que permite operar con tecnología contactless.

Además, incorporamos nuevas terminales de autoservicio, más compactas y de uso sencillo para la carga de saldo en las tarjetas SUBE y renovamos la tecnología de las existentes para que puedan utilizarse con un código QR interoperable.

El motor principal que nos indujo a implementar esta innovación es que, en la actualidad, las personas están cada vez más digitalizadas y buscan soluciones de movilidad que sean simples, rápidas y seguras. Esta modalidad permite a nuestros usuarios frecuentes, turistas y visitantes acceder al Subte de manera más ágil y eficiente.

“Esta mejora nos posiciona a la vanguardia del sistema de transporte público argentino, alineándonos con las prácticas de ciudades como Nueva York, Londres y París. Además, nuestros usuarios pueden aprovechar promociones ofrecidas por bancos y billeteras virtuales.”

El éxito fue inmediato. Actualmente, el uso de estos nuevos medios de pago representa el 40% de las transacciones y continúa creciendo de forma sostenida.

Para el futuro, nuestro objetivo es continuar destinando inversiones en el desarrollo de soluciones tecnológicas que mejoran la experiencia de viaje de nuestros usuarios. En paralelo, como empresa concesionaria, continuaremos impulsando y acompañando las obras de modernización de la Red.