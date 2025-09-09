Nuevo encargado de LatAm

La compañía de biotecnología Biogen, anunció el nombramiento de Agustín Lamas como nuevo Head de LatAm.

El ejecutivo cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la salud y una sólida trayectoria en roles de liderazgo, tanto a nivel global como en mercados emergentes. Desde 2013, se ha desempeñado como Gerente General en diversas regiones y en reconocidas compañías multinacionales.

De formación, Agustín es licenciado en Marketing, cuenta con un Posgrado en Gerenciamiento Financiero, un Master en Administración de Empresas (MBA) y ha cursado un Posgrado en Mercado de Capitales e Inversiones Alternativas en el Reino Unido.

Su estilo de liderazgo, enfocado en la innovación y el desarrollo de mercado, junto con su capacidad para construir equipos de alto rendimiento, serán clave para impulsar este nuevo ciclo de Biogen LatAm, aseguraron en la empresa.

En sus nuevas funciones, Lamas reportará a Fraser Hall, Presidente de la Región Intercontinental.