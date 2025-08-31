Mala noticia: el trabajo híbrido Perjudica la innovación

Durante la pandemia de Covid-19, el mundo laboral cambió drásticamente: el trabajo remoto se volvió la norma. Pero a medida que la vida presencial volvió, surgió una tensión

entre empleados que quieren seguir trabajando desde casa y empleadores que impulsan el

regreso a las oficinas. El resultado más común ha sido el modelo híbrido, que combina días

remotos con jornadas presenciales.

Este esquema, sin embargo, podría estar afectando la capacidad de innovar. Un nuevo

estudio publicado en Nature y realizado por los investigadores Michael Gibbs, Friederike

Mengel y Christoph Siemroth, analiza el caso de HCL Technologies, una empresa india del

sector tecnológico, y muestra que la innovación cae cuando se trabaja de forma híbrida.

Los participantes eran profesionales altamente calificados, con formación en ingeniería.

Aunque su trabajo no se centraba en la innovación, la empresa la incentivaba con

recompensas monetarias. Durante el período en que trabajaron exclusivamente desde casa,

los empleados propusieron ideas al mismo ritmo que cuando estaban en la oficina, pero su

calidad promedio fue menor. Y durante la etapa híbrida, la cantidad de ideas generadas

también disminuyó.

ACCIDENTES PRODUCTIVOS

Según los investigadores, la innovación suele surgir de interacciones informales y

espontáneas entre compañeros. Esos “accidentes productivos” son menos probables en el

trabajo remoto, y aún más difíciles en el modelo híbrido, donde algunos empleados están en

la oficina y otros en casa, a menudo sin coincidir en tiempo ni espacio. Esto complica las

reuniones casuales y dificulta la coordinación de conversaciones relevantes.

El estudio cubre el período 2018–2022, con tres fases: trabajo presencial, remoto por la

pandemia e híbrido posterior. Una de sus conclusiones más llamativas es que, en promedio,

un empleado tardó unos 111 meses (poco más de 9 años) en generar una idea innovadora durante el esquema presencial. Ese número se elevó a 143 meses (casi 12 años) bajo el

modelo híbrido.

Los autores sugieren que, si bien el trabajo remoto puede compensarse con herramientas

digitales para mantener la comunicación fluida, el modelo híbrido genera una

fragmentación difícil de resolver: conversaciones simultáneas en persona y online,

dificultades para coordinar horarios, y barreras para replicar el contacto informal del

entorno físico.

En síntesis, aunque el trabajo híbrido parece ser una solución de compromiso entre

empresas y trabajadores, puede tener un costo alto en términos de creatividad e innovación,

especialmente en sectores donde las ideas nuevas son clave.