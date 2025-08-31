Cómo invertir en la Minería argentina

Las reservas ubicadas en las localidades sanjuaninas

de Agnaco y Mogna serán las primeras en ser tokenizadas a

través de un sistema que permitirá representar digitalmente

activos físicos sobre la blockchain de Cardano. Al brindar

trazabilidad, seguridad y transparencia, esta tecnología marca un

paso importante en el financiamiento digital minero.

El proyecto es impulsado por la empresa argentina Atómico3, en

alianza con Hua Lian Mining S.A. y permitirá que inversores

institucionales y minoristas accedan a tokens respaldados por

reservas de litio.

“Este acuerdo demuestra que la tokenización minera es una

solución global para democratizar el acceso al capital, garantizar

la trazabilidad y fomentar el desarrollo sostenible de los recursos

críticos para la transición energética”, señaló Pablo Rutigliano,

CEO y fundador de Atomico3.

La empresa busca construir una infraestructura financiera

descentralizada y eficiente para el sector minero, con foco en

sostenibilidad e innovación.

Por otro lado, Hua Lian Mining destinará los fondos obtenidos a

través de tokenización para impulsar la producción de baterías de

litio, en línea con la creciente demanda mundial de soluciones

para electromovilidad y almacenamiento de energía.

Al combinar innovación financiera con minería sustentable, San

Juan se destaca como un protagonista clave en el desarrollo de

tecnologías para la gestión de recursos naturales.

Rutigliano adelantó que ya están en marcha las conversaciones

para iniciar las primeras etapas del proceso, que incluirán la

certificación de las reservas, la validación de contratos

inteligentes y la integración con mercados internacionales de

capital.

BASADA EN CARDANO

Basada en la blockchain de Cardano, reconocida por su enfoque

sostenible y gobernanza descentralizada, la solución brindará a

los inversores un entorno seguro y regulado, con datos auditados

y transparentes sobre la evolución de los proyectos.

Durante los próximos meses, las dos compañías trabajarán en los

aspectos legales, tecnológicos y operativos para lanzar los

primeros tokens de litio. Asimismo, Atómico3 planea escalar su

modelo a nivel regional, para lo cual mantiene conversaciones

avanzadas con empresas mineras de Chile, Perú y Bolivia, a fin

de replicar la iniciativa en otros metales estratégicos.