Salud de vanguardia para más gente | EMPRESAS MÁS INNOVADORAS: Medtronic

Medtronic

Nicolás Zilic, Gte de nuevos modelos de Innovación para Latinoamérica Sur INNOVACIÓN EN: SALUD

Nuestra principal innovación en este período ha sido fortalecer el acceso a procedimientos mínimamente invasivos que combinen mejores resultados clínicos con una visión de eficiencia para el sistema de salud. El hito más destacado ha sido alcanzar los 100 procedimientos en Argentina con Micra, el marcapasos más pequeño del mundo. Este dispositivo se implanta directamente en el ventrículo derecho, sin necesidad de electrodos ni cirugías tradicionales, reduciendo riesgos, eliminando cicatrices visibles y acelerando la recuperación de los pacientes.

Micra ya se encuentra incorporado en los tres subsistemas del sistema de salud —público, privado y seguridad social—, en AMBA y en el interior del país, con la aprobación de ministerios, obras sociales y prepagas. Esta tecnología no solo mejora la experiencia del paciente, sino que también incrementa la eficiencia y la productividad de prestadores y financiadores, al optimizar recursos y tiempos de atención.

Nuestra visión es que el acceso a tecnologías innovadoras, mínimamente invasivas, debe ir acompañado de una mirada estratégica sobre la eficiencia del sistema de salud. Estamos profundizando nuestros modelos de acceso para que cada inversión en salud se traduzca en mejores resultados clínicos y en una mayor eficiencia operativa para todos los actores: hospitales, financiadores y profesionales de la salud.

Este enfoque busca aportar valor real al sistema, facilitando una adopción más ágil de soluciones que optimicen recursos, eleven la productividad y, al mismo tiempo, mejoren la experiencia y los resultados para los pacientes.

En el futuro tendrá un rol estratégico nuestro modelo de innovación abierta con enfoque Venture Client, que nos permite escalar soluciones en el ámbito clínico y en los costos de las instituciones