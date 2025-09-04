El presente es sustentable y eficiente | Empresas más Innovadoras: DAIKIN

DAIKIN Argentina Sabrina Policano, Coordinadora de Marketing

INNOVACIÓN EN: EFICIENCIA

———————————————————————————————————

Durante 2024 presentamos al mercado el equipo MiniSplit Inverter Sensira con refrigerante R-32, un gas mucho más ecológico, eficiente y sustentable que el tradicional R410-A con el que cuentan la mayoría de los equipos residenciales del mercado. Hace unos años que equipamos todas nuestras líneas con este gas, conformando además un portfolio de equipos sustentables, que reducen la huella de carbono y bajan el consumo energético, es el caso de los inverter por ejemplo. Son flexibles, pudiendo climatizar grandes espacios o una sala de espera, ofrecen confort térmico óptimo, pureza del aire, gracias a su filtro de apatito de titanio que elimina polvo, olores y sustancias nocivas. Por último, su operación es altamente confortable ya que el nivel de decibeles con el que funciona la unidad interior, lo hace prácticamente imperceptible (hasta 21 dBA).

Como dato de color, fue DAIKIN fue quien descubrió, en 2012, el gas refrigerante R-32 en estado puro y sus beneficios a nivel operativo, de eficiencia y medio ambiental.

En Argentina nuestro foco es ampliar el portfolio de equipos sustentables y eficientes, que permitan ahorrar energía y dinero. A nivel global, DAIKIN está comprometida con la Carbono Neutralidad para 2050, por lo que el reto es cero emisiones de gases netas.

El futuro tiene 3 caminos claros: productos con cero emisión; introducción en todos los desarrollos del concepto de IoT, domótica y posibilidad de automatizar cualquier producto/sistema; y la innovación constante, en nuestro caso a través de nuestro recién inaugurado Open Innovation Lab para Latinoamérica, que colaborará con startups de tecnologías disruptivas.