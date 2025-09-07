¿Qué sucede cuando todos los políticos son odiados?

Adam Roberts

Periodista inglés. Editor Digital de The Economist

Hola, cómo les va? Un gusto escribirles desde Londres.

Estuve pensando la última semana que escribiría, cuando me sobrevino un experimento mental que debería aterrar a los políticos electos. ¿Y si la posibilidad de una popularidad sostenida estuviera en la actualidad muerta y enterrada?

Recordemos una época anterior a la crisis financiera, la austeridad y la pandemia. Antes de que existiera la necesidad de gastar más en defensa y en bienestar social, cuando el coste de mantener una gran deuda pública no era tan alto. En aquel entonces, digamos hace 20 años, era habitual que una gran parte de quienes votaban por un partido victorioso mantuvieran la paciencia después de las elecciones. Hoy no lo es, en absoluto.

Hagamos un recorrido por algunos líderes políticos. La popularidad de Donald Trump, con -14 puntos según nuestro rastreador, es pésima, en comparación con presidentes anteriores, mucho peor que la de Joe Biden en el mismo momento de su mandato. Sin embargo, los demócratas no pueden alegrarse de que los votantes estadounidenses desagraden a su actual líder: odian aún más a sus oponentes. Incluso los demócratas sienten una profunda antipatía por los demócratas. (Lean el último artículo de portada de The Economist sobre por qué Estados Unidos carece de una oposición efectiva).

O miremos a mi país, Gran Bretaña. Apenas un año después de que tuviera un nuevo gobierno, Sir Keir Starmer ya está sumido en una crisis política. Una encuesta habitual en agosto indicaba que solo el 24% de los británicos lo aprobaba, mientras que el 68% lo desaprobaba. Sospecho que su popularidad es aún peor hoy. Ya es al menos tan detestado como sus predecesores, a menudo incluso más.

En Francia, observen cómo el primer ministro, François Bayrou, con apenas nueve meses en el cargo se verá -casi con toda seguridad- obligado a dimitir, tras perder una moción de confianza en la Asamblea Nacional. No logró persuadir a los políticos para que aprueben un presupuesto que implica recortes del gasto público. Mientras tanto, las encuestas muestran que el presidente Emmanuel Macron, en su último mandato, nunca ha sido menos querido. El canciller alemán, Friedrich Merz, cumplió recientemente sus primeros 100 días en el cargo. Las encuestas muestran que es mucho menos popular, en esta etapa inicial, que cualquiera de sus predecesores recientes. El deplorable bajo crecimiento de Alemania es en gran parte el culpable. Y en Japón, Ishiba Shigeru fue primer ministro durante menos de un año, antes de caer derrotado el domingo.

Los políticos pueden ser malos a su manera (hola, Sr. Trump!). Pero hay problemas estructurales que también causan la miseria del electorado, problemas que los políticos, a pesar de sus promesas, no pueden solucionar rápidamente. He aquí una razón de discordia que, en mi opinión, a menudo se pasa por alto: las democracias occidentales tienen poblaciones en constante envejecimiento y, francamente, los votantes mayores suelen ser más cascarrabias que los jóvenes (me preparo para sus correos electrónicos furiosos). Quienes son más hostiles a la inmigración, o quienes más se preocupan por la delincuencia (incluso cuando los niveles son históricamente bajos), y que acuden en masa al Partido Reformista en Gran Bretaña y al Sr. Trump en Estados Unidos, tienden a ser mayores.

Además, está el alto costo de vida permanente, en particular el acceso a la vivienda, que presiona a los jóvenes, por no mencionar los persistentes temores sobre el cambio climático (o sobre el costo de abordarlo), las frustraciones de la cultura progresista y la preocupación por los efectos disruptivos de la IA. Quizás lo peor de todo es que los votantes se informan cada vez más por las verdades superficiales que leen en las estridentes redes sociales. Dado todo esto, no me imagino que ningún político sea popular por mucho tiempo. Y si los sistemas políticos solo producen líderes desfavorecidos, entonces ellos mismos podrían volverse inestables. Mi predicción, aunque poco optimista, es la siguiente: las democracias tendrán que aprender a vivir con el malestar a largo plazo.

Para la próxima semana, me gustaría saber si estás de acuerdo con mi experimento mental, que sugiere que ahora es estructuralmente imposible que los políticos mantengan su popularidad. ¿Se debe en parte al envejecimiento del electorado? ¿O son los jóvenes tan irritables como los mayores? Escríbeme tu respuesta desde Argentina a economisttoday@economist.com.