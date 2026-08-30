Nvidia por las nubes. Mientras, la Fed enfría la euforia

Los números récord de Nvidia revitalizan la Inteligencia Artificial: La firma de los estratégicos semiconductores superó ampliamente las proyecciones de Wall Street tras reportar ingresos trimestrales por USD 92.220 millones (+106% interanual) y anticipar un crecimiento de ventas del 70% para el ejercicio fiscal 2028. El informe desató una ola compradora en el sector tecnológico que sumó más de USD 440.000 millones en capitalización bursátil para la compañía y disparó a firmas de software como Salesforce (+22,87%) y CrowdStrike (+20,86%).

En tanto, el titular de la Reserva Federal, Kevin Warsh en Jackson Hole en su primera gran intervención en el simposio de Wyoming, señaló que la estabilidad de precios sigue siendo la prioridad de la Fed, provocando una suba en la tasa del bono a 2 años (4,35%) y a 10 años (4,72%). El tono cauteloso provocó un ajuste diario en el oro (-3,2% a USD 4.456 la onza) y en Bitcoin, que comprimió tras rozar los USD 82.000 a principios de semana.