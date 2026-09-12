Las otras PISA: A los 15 años el 28% de los estudiantes trabaja

Argentina retrocedió en Matemática, Lectura y Ciencias, pero las pruebas PISA 2025 muestran también las condiciones con las que los adolescentes transitan su escolaridad. El 27,8% faltó a clases y el 27,6% realizó algún trabajo remunerado en las dos semanas previas a la evaluación. Cabe recordar que por ley está prohibido que los menores de 16 años trabajen.

Las brechas socioeconómicas atraviesan ambas dimensiones y también se reflejan en los aprendizajes.

Claves

• Tres de cada cuatro, por debajo del nivel básico: en Matemática, el 75,8% de los estudiantes no alcanza las competencias mínimas. En Lectura y Ciencias, la proporción ronda el 60%.

•

• Una brecha que empieza mucho antes del examen: el 28,7% de los estudiantes del cuartil de menores recursos había repetido al menos una vez, frente a apenas el 6% entre los de mayores recursos.

•

• Desigualdad y aprendizaje: en Matemática hay 79 puntos de diferencia entre los estudiantes del cuartil socioeconómico más bajo y los del más alto. A esto se suman diferencias de asistencia y trayectorias escolares.