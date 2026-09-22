Economía

Los salarios formales ya no caen y hasta aumentan algo

Posted on by Javier Amorin

En julio, el salario real del sector privado registrado creció por segundo mes consecutivo. Si bien la recuperación todavía es modesta, lo relevante es que se interrumpió la caída del 3% en términos reales acumulada entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. La desaceleración de la inflación favorece esta mejora: al subir los precios más lentamente, los aumentos salariales pueden traducirse en una recuperación del poder adquisitivo.
A esto se suma un cambio en la dinámica de los salarios del sector público, que funcionaron como una variable de ajuste durante 2024 y 2025: entre junio y julio acumularon una mejora real del 2,4%, con subas del 1,5% y del 0,8%, respectivamente. Son señales favorables para los ingresos de los hogares, aunque la recuperación todavía es gradual. Sostener la baja de la inflación será fundamental para consolidar estas mejoras y favorecer el consumo.

Por Diego Piccardo, Economista Jefe en Fundación Libertad y Progreso

Javier Amorin

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