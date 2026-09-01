Por qué los líderes de la IA están pidiendo frenar

Nadie duda que el ánimo de la industria de IA está cambiando. Durante los últimos años OpenAI, Anthropic, xAI, Google y Meta han tenido prácticamente un único incentivo: acelerar.

Ahora se empieza a hablar de frenar. Anthropic y OpenAI piden reducir el ritmo en la frontera y Elon Musk también apoya la idea. El argumento es la seguridad. Puede ser completamente cierto, pero frenar tiene una consecuencia adicional bastante conveniente: es mucho más barato.

Espaciar los grandes entrenamientos tres o seis meses reduce el ritmo al que quemas dinero: entrenar el siguiente modelo frontier significa más chips, centros de datos, energía y talento.

¿Quién no quiere frenar? Google, Meta, Microsoft y Amazon pueden financiar la carrera con los beneficios de sus otros negocios. De hecho Meta argumenta exactamente lo contrario.

Recuerda que OpenAI, Anthropic y xAI dependen mucho más del capital externo. Eso no demuestra que la preocupación por la seguridad sea falsa, pero sí demuestra que sus incentivos son diferentes.

Ahora hay que añadir otra variable: la salida a bolsa. OpenAI, Anthropic y xAI han financiado esta carrera levantando enormes rondas privadas.

• Recuerda el tamaño: OpenAI cerró en marzo de 2026 una ronda de 122.000M$ a una valoración de 852.000M$, mientras Anthropic levantó en mayo 65.000M$ a una valoración de 965.000M$. No hay espacio para más rondas.

• Además, las rondas privadas tienen una característica maravillosa: puedes generar FOMO. Un grupo reducido de inversores compite por entrar y la expectativa sobre el futuro pesa muchísimo.

Pero una salida a bolsa es diferente ya que tienes que publicar un documento bastante incómodo: la cuenta de resultados actual.

• Con detalle sobre: ingresos, gastos, pérdidas, cuanto gastas y compromisos futuros de inversión.

• Puedes explicar que estás construyendo la tecnología más importante desde Internet, pero al lado aparece cuánto dinero necesitas para hacerlo.

WeWork ya descubrió lo que ocurre cuando pasas de una cosa a la otra. Durante años levantó dinero privado a valoraciones cada vez mayores, hasta alcanzar los 47.000M$. Entonces llegó el intento de IPO de 2019 donde el mercado pudo mirar las pérdidas y el gobierno corporativo con mucho más detalle, la valoración se desplomó y la salida a bolsa terminó cancelándose. El hype tuvo que enfrentarse al Excel y perdió.

• Por cierto el contexto no ayuda, la subida de tipos te frena el hype y hace que mires con mejor cara los beneficios de hoy en vez de los de mañana.

¿Es este el principio del pinchazo? Quizá dentro de unos años los historiadores sitúen aquí el inicio de un proceso que tardó meses en hacerse evidente. El común de los mortales probablemente no lo fecharemos hasta que se lleve por delante a alguien del tamaño de Oracle.

Yo no creo que hoy haya pinchado la burbuja, pero estoy seguro hoy se ha dejado de inflar.

Por Carlos Molina, director de Multiversia