10.000 becas sin costo para aprender las habilidades de IA

Los puestos que exigen habilidades específicas de IA crecen casi ocho veces más rápido que el mercado laboral general y ofrecen una prima salarial promedio del 62%, según PwC. Frente a esta aceleración se convoca a una experiencia online y en vivo para que personas de distintos perfiles experimenten qué puede hacer hoy la tecnología.

En ese contexto, Egg, empresa argentina de transformación tecnológica, junto con Globant abren una convocatoria de 10.000 becas para participar de AI Power, una experiencia online y en vivo de 90 minutos orientada a entender, desde la práctica, cómo la IA puede transformar el trabajo y rol de cada participante.

La propuesta busca diferenciarse de los abordajes centrados exclusivamente en una lista de herramientas o en pronósticos sobre el mercado laboral dentro de diez años. Su objetivo es más inmediato: que miles de personas puedan experimentar de primera mano las capacidades actuales de la inteligencia artificial y evaluar qué lugar quieren ocupar en la nueva economía del trabajo.

Las 10.000 becas estarán disponibles para personas de cualquier profesión, con independencia de su experiencia previa con inteligencia artificial. No es necesario saber programar ni contar con conocimientos técnicos para participar. La experiencia será online y en vivo y hay tiempo para postularse hasta el 30 de octubre.

La inscripción se realiza a través de este link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceE0j6HGBS95bZFeUQooJcKC70KEoZUn4fsCkTPGPjsmC-qQ/viewform?usp=dialog

Durante los 90 minutos de la experiencia, los asistentes trabajarán en equipo junto a un agente de inteligencia artificial autónomo, que los acompañará para crear, avanzar y resolver en tiempo real. También tendrán una experiencia que hasta hace pocos años requería conocimientos técnicos específicos: construir un sitio web utilizando IA, sin escribir código.

El escenario también incorpora una dimensión menos explorada: la creación de nuevas oportunidades. Según datos de LinkedIn difundidos por el World Economic Forum, la expansión de la IA ya generó 1,3 millones de nuevos empleos a nivel global en los últimos dos años. Entre los perfiles que impulsan esa demanda aparecen los ingenieros de IA, los ingenieros forward-deployed, los investigadores de machine learning y los especialistas en datos.

“Todo lo que la IA pueda hacer, lo va a hacer. Lo que queda abierto es qué hacés vos con eso”, plante Ignacio Gómez Portillo, cofundador y CEO de Egg. “Con esta experiencia buscamos que los participantes puedan observar primero qué capacidades están disponibles hoy y, a partir de allí, pensar cómo posicionarse frente a una transformación que avanza a gran velocidad”.

El encuentro pondrá el foco en las preguntas que atraviesan a trabajadores y profesionales de prácticamente todos los sectores: qué parte de una tarea ya puede realizar una IA, qué funciones siguen dependiendo de la intervención humana, cuánto puede impactar la tecnología en cada ocupación y qué estrategia conviene adoptar frente al cambio.

“Estamos frente a una tecnología que está cambiando a una velocidad enorme. La diferencia no va a estar solamente entre quienes tengan o no acceso a la IA, sino entre quienes aprendan a entenderla, trabajar con ella y utilizarla para multiplicar lo que son capaces de hacer. Por eso queremos que estas 10.000 personas puedan empezar experimentándola directamente”, señala Gómez Portillo.