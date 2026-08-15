Adidas le devuelve la tricolor a River Plate

Adidas presentó la nueva camiseta alternativa de River Plate para la temporada 2026/2027, que marca el regreso del emblemático diseño tricolor utilizado por primera vez por el club en 1909. Fiel a ese legado histórico, la camiseta luce amplios bastones verticales rojos y blancos complementados por finas líneas negras que dan vida a una de las estéticas más distintivas de la identidad riverplatense.

Además del escudo de River Plate, la camiseta incorpora en el pecho el logo de adidas Originals. En la parte posterior del cuello se destaca un emblema circular que homenajea la fecha de fundación del club, el 25 de mayo de 1901, junto a “Grandeza”, su lema institucional. El uniforme se completa con shorts blancos y medias rojas.

Los materiales audiovisuales de campaña cuentan con la presencia de las futbolistas Carolina Ceniza, Paloma Fagiano y los jugadores Lucas Martínez Quarta, Aníbal Moreno, Marcos Acuña, Lucas Beltrán, Joaquín Freitas y Nicolás Otamendi.

La camiseta está confeccionada con tejido jacquard para crear un acabado más ligero que permite una mayor libertad de movimiento en la cancha. También luce las clásicas 3 tiras que recorren los hombros, aplicadas mediante un patrón de costura en espiga diseñado para mejorar la transpirabilidad y garantizar una ventilación óptima incluso en los climas más exigentes.

Para afrontar las intensas condiciones climáticas, los tejidos elásticos mecánicos con diseño 3D y diseño corporal incorporan los últimos materiales CLIMACOOL+ de adidas, que absorben el sudor más rápido y mantienen a los jugadores secos durante más tiempo.