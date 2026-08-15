GIGA, el alfajor de Spreen: fenómeno viral y negocio masivo

El poder de convocatoria de los grandes creadores de contenido empieza a transformarse en negocios que van mucho más allá de la publicidad. Una muestra es GIGA, el alfajor creado por Iván “Spreen” Buhajeruk y Nicolás Esmede, que superó los 2,5 millones de unidades vendidas durante sus primeros tres meses en el mercado.

El producto salió a la venta el 13 de mayo, inicialmente en los locales de Kioscos 365 de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La primera producción fue de un millón de unidades y, en apenas 48 horas, se comercializaron unas 300.000. Durante su primer mes, según datos de la cadena, llegó a duplicar las ventas del segundo alfajor más demandado.

La presentación pública también exhibió la capacidad de movilización de Spreen: más de 5.000 personas se acercaron a la esquina de Corrientes y Libertad para probar el producto y encontrarse con el streamer. La cuenta de la marca en Instagram reunió decenas de miles de seguidores en pocos minutos.

Sin embargo, el verdadero desafío comienza después del impulso inicial. Los socios pretenden que GIGA deje de ser percibido simplemente como “el alfajor de Spreen” y pueda sostenerse por su calidad, precio y presencia en los puntos de venta. Para ello eligieron un producto de 72 gramos, con abundante dulce de leche y cobertura semiamarga, ubicado entre los alfajores tradicionales y las propuestas premium.

Esmede aporta al proyecto experiencia en comercialización, distribución y construcción de marcas. Es fundador de la productora y agencia 1.8 y proviene de una familia vinculada con la distribución de alfajores. Spreen, por su parte, aporta una comunidad digital que trasciende las fronteras argentinas y funciona como una formidable plataforma de lanzamiento.

GIGA ya extendió su llegada a distribuidores regionales, mayoristas y nuevas cadenas, mientras prepara un canal de venta online. También analiza incorporar otros sabores, productos y merchandising asociado a la marca.

El proyecto contempla una facturación de US$2,5 millones durante sus primeros doce meses y ya recibió consultas desde otros países. Si consigue convertir la curiosidad inicial en recompra, GIGA habrá demostrado que una audiencia digital no solamente sirve para promocionar productos ajenos: también puede ser el punto de partida para construir una nueva empresa de consumo masivo.