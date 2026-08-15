Ricardo Delgado: Los graves costos del atraso cambiario

En una entrevista con Prensa Económica, el economista Ricardo Delgado, presidente de la consultora Analytica, fue muy crítico en relación a la política cambiaria y monetaria que sigue el gobierno.

– Se ha mencionado que en el proceso de “destrucción creativa” de la transición, la destrucción va mucho más rápido que la creación. ¿Cómo se podría morigerar ese proceso?

– En el arte de hacer política económica el valor tiempo es central. Entonces, está muy bien plantear reformas de tipo laboral o impositivo, para mejorar la productividad y la competitividad, pero eso lleva tiempo. Y en el medio de puede utilizar algunos instrumentos, por ejemplo el cambiario. Atrasar el tipo de cambio para aplanar la tasa de inflación, no creo que sea lo mejor porque se imponen costos innecesarios a aquellos sectores que necesitan una transición. Con inflación en dólares, como tenemos hoy, se está aumentando el costo en dólares, por ejemplo, del salario industrial. Por supuesto no creo en las soluciones de tirar platita desde un helicóptero, eso no resuelve el problema. Ahora, las medidas de fondo llevan tiempo, no hay ninguna discusión de reforma tributaria en marcha, las provincias siguen cobrando ingresos brutos, los municipios una cantidad de tasas y contribuciones ridículas en muchos casos. Solucionar todas estas cosas requiere tiempo. En el mientras tanto, el gobierno nacional puede utilizar instrumentos que dependen de él, como es el cambiario. Si miramos el panorama regional, el único país que apreció su moneda respecto al dólar en el año es Argentina. Todos los demás tuvieron depreciaciones. Tiene mucho que ver con el efecto de la guerra del Golfo, pero lo cierto es que los países usan el instrumento cambiario. Pero ocurre como con todos los gobiernos en Argentina, que terminan enamorándose del dólar barato, para disciplinar precios y generar la sensación de que ganamos más en dólares.

– ¿Una forma podría ser la de ir levantando el cepo cambiario subsistente para las empresas?

– Yo creo que todavía no es momento y que hay otras formas de no dejar apreciar tanto el tipo de cambio. Hay que tener las espaldas suficientemente cubiertas como para evitar un cimbronazo cambiario que puede hacer peligrar el objetivo de estabilidad financiera.

EL ESCENARIO ELECTORAL

– ¿La fuente de demanda de dólares debería ser las compras del propio gobierno?

– Yo creo que sí, porque no tiene mucho sentido estar absorbiendo –y muchas veces más de la cuenta- base monetaria. Habría que dejar más pesos en circulación. Hay herramientas como para poder administrar el micro management del tipo de cambio. Eso no implica salir de la banda, pero nos estamos alejando cada vez más del techo. Y todo esto le impone costos innecesarios a una transición, a aquellos sectores que son los más demandantes de empleo y los que más impuestos pagan.

– ¿Cuál sería el escenario económico para la época de las elecciones presidenciales?

– Si el gobierno acumula la mayor cantidad de reservas ahora y a lo largo del año, aprovechando la menor estacionalidad del mercado cambiario; si el gobierno logra sujetar la tasa de inflación, si logra deslizar el tipo de cambio no necesariamente al techo de la banda, pero empieza a romper la señal de que lo va a planchar en 1.450 a como dé lugar, creo que llegará en buenas condiciones, sobre todo pensando que enfrente tiene un peronismo muy desarticulado, con graves problemas incluso de construcción a partir del discurso…

– ¿Y si el gobierno sigue aferrado a este tipo de cambio, qué efectos políticos tendría?

– Yo creo que le va a generar mayores problemas en los sectores urbanos más vinculados al comercio, a la industria. Y otro tema importante es resolver el tema de la mora, que afecta sobre todo a los jóvenes, que son la base constitutiva electoral de este gobierno.