Se necesitan 34 monotributistas para financiar a un jubilado

El financiamiento del sistema previsional enfrenta una presión creciente. El 44% de los ocupados se desempeña en la informalidad, lo que equivale a más de 9 millones de trabajadores que no realizan aportes previsionales, según un informe de la Fundación Mediterránea. Entre quienes sí contribuyen, aumenta la participación del monotributo, un régimen con una capacidad contributiva muy inferior a la del empleo asalariado registrado. En consecuencia, la sostenibilidad del sistema ya no depende sólo de la evolución demográfica, sino también del monto de los aportes que ingresan.

Las claves de esta crucial problemática son las siguientes:

• El sistema depende cada vez más de aportes más bajos. Mientras crece la participación de los monotributistas entre quienes realizan aportes, disminuye el peso del empleo asalariado registrado, que históricamente fue el principal sostén del financiamiento previsional.

• La brecha contributiva es muy significativa. El aporte promedio de un monotributista equivale apenas al 2,9% del haber jubilatorio promedio del SIPA. Como resultado, hoy se necesitan 34 monotributistas para financiar una jubilación promedio.

• El desafío excede a la cuestión demográfica. La sostenibilidad del sistema depende tanto de ampliar la base de aportantes como de mejorar la capacidad contributiva de quienes hoy financian las jubilaciones.