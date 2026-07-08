Que dijo Marx sobre lo que pasará con el dólar

El director ejecutivo de la consultora Quantum, Daniel Marx, definió sus expectativas en cuanto a la evolución del mercado cambiario argentino en el corto y mediano plazo.

“En un contexto donde se consolida el sendero de desinflación –afirmó-, bajo la combinación de políticas que lo sustenten y manteniendo ancladas las expectativas, no deberíamos ver movimientos del tipo de cambio que repercutan en que su cotización llegue al techo de la banda. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en materia internacional, estamos pasando por momentos de apreciación del dólar estadounidense y, aquí, persiste algún grado de inflación, pero además tenemos una historia de importantes y notables cambios en la denominación monetaria (pesos u otros signos) de los portafolios, que repercuten de manera notable en los niveles del tipo de cambio”.

En ese sentido, advirtió además Marx, que “influyen la evaluación tanto la sostenibilidad económico-comercial de determinadas paridades del peso contra monedas relevantes como la posibilidad de cambios sustanciales en las reglas de juego domésticas y de otras condiciones que afectan la demanda de pesos. Estas alteraciones pueden derivar en cambios no solo en la trayectoria del tipo de cambio sino también sobre la estabilidad financiera y toda la economía en general. En ese sentido, ayudaría reforzar los aspectos institucionales que hacen a un funcionamiento ordenado y sustentable en los mercados que involucran a componentes de Argentina en sus transacciones”.

Finalmente señaló que “en lo referido a activos externos del Banco Central, esperaría una continuidad en la decisión de tratar de seguir acumulando reservas, aunque teniendo en cuenta que debería ir afrontando también la estacionalidad (aplanada comparada con la historia) del saldo comercial y los movimientos del balance de pagos, como pueden ser los de fondos del sector privado (sea financiamiento u otros), turismo o servicios”.