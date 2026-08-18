The Gentlemen ya ataca a empresas de Argentina

La organización, surgida en 2025, se convirtió rápidamente en una de las bandas de extorsión digital más activas del mundo. En la Argentina se adjudicó ataques contra Oldelval y Mercado Libre, aunque solamente el primero fue reconocido por la empresa afectada.

Pese a su nombre cinematográfico, The Gentlemen no tiene nada de caballeresco. Se trata de una organización dedicada al ransomware que, en pocos meses, logró ubicarse entre los grupos de ciberdelincuentes más activos del mundo.

La banda trabaja bajo el modelo denominado Ransomware as a Service. Un núcleo central desarrolla los programas maliciosos, mantiene la infraestructura y se ocupa de las negociaciones, mientras que distintos afiliados buscan posibles víctimas y ejecutan los ataques. A cambio, pueden quedarse con hasta el 90% de los rescates obtenidos, una participación inusualmente elevada que aceleró el crecimiento de la organización.

Durante el primer semestre de 2026, The Gentlemen se adjudicó cerca de 550 ataques. Su principal característica es la personalización: antes de actuar estudia las defensas de cada empresa y adapta sus herramientas para eludirlas.

El ingreso puede producirse mediante vulnerabilidades en firewalls o conexiones VPN, contraseñas robadas o accesos adquiridos en mercados clandestinos. Una vez dentro, los atacantes identifican servidores, sistemas de almacenamiento y copias de seguridad. Luego intentan desactivar las defensas, se desplazan por la red y roban información antes de cifrar los archivos.

De esa manera aplican una doble extorsión: reclaman dinero tanto para restablecer los sistemas como para no publicar los datos sustraídos en la dark web. La modalidad reduce la efectividad de las copias de respaldo, porque una empresa puede recuperar sus archivos, pero seguir expuesta a la difusión de información confidencial.

## El antecedente de Oldelval

El caso argentino más concreto fue el de Oleoductos del Valle, la compañía que transporta buena parte del petróleo producido en Vaca Muerta. A fines de julio, Oldelval confirmó un incidente que afectó su red administrativa local y activó sus protocolos de seguridad.

The Gentlemen se atribuyó el ataque y amenazó con divulgar información. Sin embargo, la empresa comunicó que los sistemas industriales y de control del oleoducto no fueron alcanzados y que el transporte de crudo continuó funcionando con normalidad.

La banda también incluyó a Mercado Libre en su portal de filtraciones y aseguró haber comprometido sus sistemas. Pero la compañía no confirmó el ataque, sus plataformas operaron normalmente y no aparecieron pruebas concluyentes de una extracción de datos. Por eso, el episodio debe considerarse hasta ahora una reivindicación del grupo y no una intrusión comprobada.

La aparición de The Gentlemen en la Argentina muestra que el ransomware dejó de ser solamente un problema informático. Cuando los objetivos son compañías energéticas, financieras, industriales o logísticas, un ataque puede afectar operaciones, reputación, relaciones comerciales y hasta infraestructura estratégica. La ciberseguridad pasa así a integrar de lleno la agenda de riesgos del negocio.