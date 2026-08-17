De Narváez apuesta al supermercado de barrio con Mâs Go

Francisco de Narváez vuelve a ampliar su presencia en el supermercadismo argentino. A través de GDN Argentina, el grupo propietario de ChangoMâs lanzó Mâs Go, una cadena de pequeñas tiendas orientadas a las compras rápidas y de reposición.

Los primeros locales ya funcionan en Villa del Parque, Monte Castro y Belgrano. Tienen superficies de hasta 200 metros cuadrados y un surtido de más de 2.000 productos de almacén, frescos, bebidas, limpieza y perfumería. También mantienen las promociones, los beneficios bancarios y los descuentos de las tiendas de mayor tamaño del grupo.

La compañía anticipó nuevas aperturas durante 2026 en distintos puntos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, aunque todavía no informó la cantidad de locales prevista ni el monto de la inversión. El proyecto contempla la creación de más de 200 puestos de trabajo y un sistema de abastecimiento especialmente diseñado para una red que necesita alta rotación y reposición frecuente.

La apuesta responde a un cambio en los hábitos de consumo. Las familias distribuyen cada vez más sus compras entre mayoristas, supermercados, plataformas digitales y comercios cercanos. Con Mâs Go, De Narváez busca participar con mayor fuerza en ese último segmento, caracterizado por operaciones más pequeñas pero reiteradas durante la semana.

El formato también permite instalarse en zonas urbanas donde no hay espacio para un supermercado convencional. La contrapartida es un desafío logístico considerable: al contar con escasa capacidad de almacenamiento, los locales deben recibir mercadería con frecuencia, evitar faltantes y seleccionar cuidadosamente qué productos ocupan las góndolas.

Mâs Go competirá directamente con Día y Carrefour Express, pero también con los supermercados chinos, autoservicios y almacenes de barrio. Frente a ellos, GDN intentará aprovechar su escala, capacidad de negociación con proveedores, logística propia y acuerdos promocionales.

El nuevo formato se incorpora a una estructura que incluye Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Super ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline, además de MâsFarma y MâsAutocenter. GDN cuenta actualmente con 95 tiendas, más de 8.600 empleados y presencia en 21 provincias y la ciudad de Buenos Aires.

De Narváez construyó buena parte de esa plataforma en 2020, cuando adquirió la operación local de Walmart. Luego reconvirtió sus establecimientos y desarrolló una estrategia multiformato alrededor de ChangoMâs. Con Mâs Go agrega ahora la pieza que le faltaba: un supermercado pequeño, respaldado por una gran estructura, para pelear por las compras de todos los días.