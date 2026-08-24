“Farmear aura”: La tendencia que llega a las marcas

“Farmear aura” ha dejado de ser una expresión exclusiva de TikTok para convertirse en uno de los códigos virales con los que las nuevas generaciones describen el carisma, la actitud y la capacidad de destacar. Una tendencia que ya no solo protagonizan usuarios y creadores: las marcas también han comenzado a apropiarse de este lenguaje para entrar en la conversación y convertir el fenómeno en una oportunidad de marketing.

En las redes sociales, las tendencias nacen, evolucionan y, cuando alcanzan suficiente popularidad, terminan llegando a las cuentas corporativas. Es precisamente lo que está ocurriendo con el concepto de «farmear aura», una expresión que ha pasado de utilizarse de forma espontánea entre los usuarios a convertirse en un recurso creativo para campañas, publicaciones y activaciones.

¿Qué significa «farmear aura»?

El término procede de la combinación de dos conceptos. Por un lado, «farmear», derivado del farming habitual en los videojuegos, que consiste en repetir determinadas acciones para conseguir recursos, experiencia o recompensas. Por otro, el «aura», una palabra que Internet ha resignificado para hablar de la presencia, seguridad, estilo, personalidad o carisma que transmite una persona.

Juntos forman una especie de sistema imaginario de puntuación social. «Farmear aura» significa hacer algo que permite ganar simbólicamente puntos de admiración: desde una respuesta ingeniosa hasta una pose, un baile, una entrada espectacular o cualquier comportamiento que consiga generar una reacción positiva entre quienes lo observan. Del mismo modo, una situación incómoda o una acción considerada poco acertada puede provocar una pérdida de esos hipotéticos «puntos de aura».

La popularidad del concepto ha hecho que el fenómeno trascienda las pantallas. En distintos lugares han comenzado a organizarse batallas de aura, en las que los participantes disponen de unos segundos para demostrar su carisma frente al público.

Aquí es donde las marcas han encontrado una oportunidad. El público ya conoce las reglas del juego, así que las compañías no necesitan explicar el meme: solo tienen que entrar a jugar.

Las marcas que «farmean aura»

Uno de los ejemplos más recientes en España es Bifrutas Dark, que llevó el concepto al terreno de TikTok con «La Velaura«. Esta acción está vinculada a La Velada del Año y desarrollada junto a IlloJuan, convirtiendo la idea de «encender el aura» en una dinámica participativa. Los usuarios podían recrear su propia entrada al ring y demostrar, a través de sus gestos y actitud, cuánto «aura» tenían.

El concepto de aura, además, no es completamente nuevo para el marketing. Antes de que «farmear aura» se convirtiera en un fenómeno viral, diferentes compañías ya habían utilizado la palabra para asociarla con atributos como el magnetismo, la personalidad o la identidad.

Es el caso de Loewe, que utilizó el concepto de «aura» alrededor de su perfume homónimo. En una campaña protagonizada por Linda Evangelista, la marca vinculaba el término con ese magnetismo personal que diferencia a determinadas personas y que resulta difícil de explicar racionalmente. En este contexto, el aura funciona como una cualidad inherente a quien la posee.

Otro ejemplo es Spotify, que llevó el concepto a uno de los formatos con mayor potencial de viralidad de la plataforma: Spotify Wrapped. En 2021, el servicio introdujo la posibilidad de conocer el denominado «aura musical» de cada usuario a partir de sus estados de ánimo musicales predominantes.

La estrategia transformaba los datos de consumo en una representación de la personalidad. Spotify no se limitaba a mostrar qué escuchaba cada persona, sino que proponía una interpretación mucho más emocional: qué dice su música sobre ella. El resultado, además, estaba diseñado para ser compartido en redes sociales, convirtiendo el aura individual en contenido.

De la tendencia al territorio de marca

La evolución del fenómeno resulta especialmente interesante porque demuestra cómo el lenguaje de Internet está modificando la forma en la que las marcas construyen relevancia cultural. Conceptos que hace unos años podían parecer demasiado informales o propios de comunidades concretas ahora se incorporan con naturalidad a las estrategias de comunicación.

En el caso de «farmear aura», además, existe un elemento especialmente atractivo para las compañías: la idea de que el aura se puede acumular, ganar o perder. Las marcas pueden, por ejemplo, plantear quién tiene más aura, enfrentar a dos creadores, convertir una acción cotidiana en una forma de «farmear puntos». La propia estructura del meme funciona como una herramienta de engagement.

Por eso, el caso de «farmear aura» resulta llamativo: la tendencia ya no consiste únicamente en decir que alguien tiene aura, sino en demostrarla. Y esa diferencia permite a las marcas pasar de mencionar un meme a construir experiencias alrededor de él.

Fuente: Marketing Directo