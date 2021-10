Día de la Madre: tareas del hogar, desarrollo profesional y protocolos de contención

Adecco Argentina compiló una serie de resultados de sus últimos estudios que permiten seguir tomando conciencia sobre las diferencias que todavía prevalecen sobre la mujer, tanto en el ámbito laboral como en el hogar.

En el marco del Día de la Madre, Adecco Argentina comparte algunos resultados de sus últimos estudios donde se abordó la situación de la mujer en el hogar y en el mercado laboral. ¿Cómo se dividen las tareas en la casa? ¿Existe hoy en día un equilibrio en la división de tareas cuando hablamos de una casa donde convive un hombre y una mujer? ¿Quién es más común que se ocupe de los hijos? Y por otro lado, ¿qué lugar cumplen las empresas en referencia al rol de la mujer en el mercado laboral?

Según el estudio de Adecco sobre el COVID y estrés laboral, ante la pregunta sobre ¿Cómo se dividieron las tareas en el grupo conviviente?, se resalta la división de tareas, los turnos, y la disponibilidad de todas las partes a colaborar con el orden y la mantención de la casa.

Se podría creer que la pandemia propuso, entre otras tantas cosas, un cambio en los roles dentro del hogar, teniendo en cuenta que todos trabajamos y asumimos nuestras responsabilidades en un mismo lugar. Ante esa disponibilidad, se creó una cierta tendencia a dividir equitativamente las tareas.

De igual manera, siendo una pregunta de respuesta libre, todavía pueden verse frases como “mi mamá se ocupa de las tareas”, “mi esposa hace la mayoría y yo trato de ayudar” e incluso “todo lo hago yo”.

Por lo tanto, para la realidad de muchas mujeres, el hogar todavía sigue siendo un trabajo extra; el que de un día para el otro le exigió más tiempo, más horas y más esfuerzo, debido al confinamiento.

Por otro lado, las diferencias en el ámbito laboral siguen prevaleciendo, y la mujer sigue encontrándose en una posición de desventaja por sobre el hombre. De hecho, en el estudio de Adecco Argentina sobre el Día de la Mujer en el 2020, ante la pregunta de si la maternidad es o no una barrera profesional para la mujer, un 31% contestó que sí, mientras un 45% consideró que “depende de cada persona”.

Además, el mismo estudio arrojó que el 70% de las empresas allí encuestadas no cuenta con un protocolo de contención en caso de sufrir violencia familiar. De hecho, un 15% contestó que no sabía de la existencia o no del mismo.

“Si bien estos resultados podrían haber sido distintos años atrás de no ser por un cambio social todavía en gestación, queda mucho trabajo por realizar. Las responsabilidades en el hogar deben ser más equilibradas, y el acompañamiento de las empresas para con la mujer, así como la preponderancia de políticas que no la coloquen en desventaja, son el paso siguiente para un mundo laboral más justo y equitativo”, consideró Alexandra Manera, Directora de Recursos Humanos de Adecco Argentina & Uruguay.