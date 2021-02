cómo optimizar espacio en casa y en pandemia

Con la irrupción de la pandemia, las personas pasan más tiempo en sus hogares utilizando todos los ambientes, por lo que necesitan disponer de espacios para trabajar, estudiar, clases de gym, yoga, y otras actividades. ¿Cómo optimizar el espacio del hogar? Tener a mano una baulera inteligente es la clave.

La pandemia puso en evidencia los problemas de espacio que tienen todas las casas, obligando a repensar la acumulación innecesaria. Frente a estos inconvenientes, surgen diferentes opciones. Lo primero es redefinir lo “necesario”, lo que realmente utilizamos, y acomodarlo de manera funcional. Para ayudar con todo lo demás, surgen otras opciones innovadoras, como una “baulera on demand”, para poder despejar los ambientes y adaptarlos a su nueva multifunción.

Hasta inicios de 2020, las personas planificaban y desarrollaban su vida en base a sus actividades sociales, personales y laborales. Hoy, estos tres planos conviven en un solo espacio: el hogar. El teletrabajo llegó para quedarse. Según un estudio realizado por Bumeran -portal online de búsquedas de empleo-, en Argentina, 67,1% de los trabajadores adoptó el teletrabajo.

También el aprendizaje de los niños y jóvenes se trasladó a los hogares en 2020, aunque por el momento se sigue anunciando el regreso a las clases presenciales en la Argentina. Según UNICEF, el 81% de los estudiantes, toman clases y tareas escolares a distancia. A esto se le suma la actividad física recreativa desde el hogar, según la Organización Mundial de la Salud, los argentinos incrementaron en un 65% las horas destinadas a alguna actividad física, con el objetivo de mantener parte del tiempo ocupado y combatir el sedentarismo.

“En este contexto de pandemia, adaptar la casa y optimizar los espacios se volvió indispensable para desarrollar más cómodos las diferentes actividades que antes se hacían fuera del hogar”, comentó Livia Armani, co-fundadora de la startup argentina Space Guru. En 2019, junto a Felipe Herrera (ambos emprendedores de Endeavor), crearon esta solución innovadora, que brinda un servicio de guardado inteligente, ágil y seguro para la necesidad de liberar espacios de manera rápida. “Con un fuerte componente tecnológico, Space Guru brinda un servicio de bauleras on demand para que las personas puedan guardar aquellas cosas que no usan a diario sin la necesidad de salir de sus casas”, explica Armani.

Además de ordenar, y conservar sólo aquello que se utiliza con regularidad, la posibilidad de guardar las cosas de la casa de forma temporal es una solución para muchas personas. Respecto de esto, Felipe Herrera agrega: “nuestro propósito como empresa es promover el consumo responsable, y la circulación de las cosas. Creemos que el primer paso para esto es tener en casa solo lo que usamos a diario, y liberarnos del resto a través de una solución innovadora. La tecnología aplicada al guardado de cosas nos va a permitir pronto ponerlas en circulación”, afirma en referencia a la posibilidad de (próximamente) poner las cosas a la venta a través de la plataforma.

Por su parte, Felipe Herrera agrega: “Esta solución viene a redefinir el concepto tradicional de baulera. La baulera deja de ser aquel lugar al que hay que trasladarse, pagar indefinidamente por un espacio que se subutiliza y donde probablemente las cosas queden abandonadas. Space Guru trae un enfoque disruptivo que busca solucionar los problemas de espacio con una propuesta flexible, adaptada a cada cliente particular, gestionando el traslado, y brindando un catálogo online para que no olviden lo que tienen guardado.” Los clientes también tienen la posibilidad de donar aquello que decidan finalmente no utilizar; y muy pronto tendrán la opción de vender o alquilar sus ítems guardados. “El objetivo último es promover la circulación y reutilización de las cosas, en lugar de la acumulación”, afirma Herrera.

El sistema está disponible a través de la web, mediante la cual los usuarios pueden cotizar su guardado por ítem o por metro cúbico, pagando solo por el espacio que ocupan las cosas. Pueden hacerlo de manera online o a través de un asesor. Una vez cotizado el servicio, programan día y horario para el retiro de los objetos, y Space Guru se encarga de pasar por el domicilio indicado. Una vez en el depósito de la empresa, los ítems son fotografiados y puestos a disposición de cada cliente en un catálogo online, para que puedan visualizar sus ítems guardados. Cuando lo disponga el cliente, las cosas se regresan al domicilio acordado. “Es un servicio puerta a puerta on demand, pensando para resolver desde la comodidad de un dispositivo móvil. Guardamos y cuidamos las cosas como si fueran nuestras, otorgando un seguro de respaldo sin cargo”, comenta Livia Armani.

Acerca de Space Guru

Space Guru es una startup de economía circular enfocada en solucionar problemas de espacio en las grandes ciudades. Fundada en 2019, la empresa consiguió una ronda de 1 millón de dólares tan solo dos meses después de haber concluído su MVP (producto mínimo viable). Desde entonces, la startup no para de crecer, contando con más de 600 clientes, 4.500 ítems guardados y más de 4 millones de pesos facturados en tan solo algunos meses desde iniciada su operación.