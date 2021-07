Una herencia de productividad e innovación

Hay quien afirma que algunos legados necesitan tiempo para ser valorados en su justa dimensión. La herencia tecnológica y creativa de Charles Geschke, el cofundador de Adobe que falleció el pasado 16 de abril, no debería incluirse entre los patrimonios que necesitan añejamiento. Para confirmarlo, sólo hay que reflexionar sobre los recursos que, en el contexto de una severa crisis sanitaria de escala global, han contribuido a proteger la salud de las personas, así como a evitar daños económicos más graves. Desde el año pasado, miles de latinoamericanos –resguardados en casa– desarrollan e intercambian documentos con sus equipos, colaboran en materiales críticos para la toma de decisión, digitalizan trámites que antes dependían del papel y la interacción humana, aprovechan la firma electrónica en distintos procesos de negocio, editan y revisan archivos en dispositivos móviles, entre otras actividades que han resultado vitales para mantenernos seguros y productivos. En esta capacidad para crear y gestionar documentos en forma avanzada, el aporte de Geschke es un asunto que no se puede negar. Digitalización: un pilar de la transformación Desde la compañía que construyó junto a su amigo John Warnock, Geschke entregó tecnologías que, entre otras cosas, modificaron la forma en que las empresas pueden concebir y administrar toda su documentación. Quizá nunca lo imaginó, pero este cambio, con el paso del tiempo, asumiría un papel protagónico en los procesos corporativos de transformación digital. Como lo señala un estudio de la consultora McKinsey & Company, cualquier organización que emprenda su transformación digital, antes de pensar en las metas soñadas (comercio electrónico, automatización, analítica avanzada, gestión de Customer Journey, etc.), tiene que llevar sus procesos y su documentación hacia el ámbito de la digitalización, lo que le permitirá eliminar formularios tradicionales de papel y adoptar innovaciones como firma electrónica.Según el análisis de la firma consultora, sin un óptimo nivel de digitalización en el manejo de tareas y documentos, la transformación digital de una empresa enfrenta el riesgo de seguir un camino lleno de obstáculos y frustraciones. Si las empresas no descuidan el aspecto de su documentación, la historia que se puede contar es muy diferente. De acuerdo con un estudio global de Forrester Consulting (realizado entre 450 líderes de negocio y tecnología), en plena pandemia (junio de 2020), las compañías, sobre todo las más avanzadas en el uso de tecnologías para procesamiento de documentos digitales, están reafirmando las ventajas que brinda el apostar por la innovación. Entre las organizaciones consultadas por Forrester:

· 72% considera que, en el contexto de la pandemia, los procesos para documentos digitales (PDD) han sustentado la continuidad del negocio en medio de circunstancias imprevistas.

· 47% afirma que las tecnologías de PDD les han permitido buscar oportunidades y obtener nuevos clientes durante la crisis sanitaria.

· 40% vincula sus incrementos en satisfacción del cliente y productividad laboral, registrados en el marco de la pandemia, a los PDD. Antes de la emergencia sanitaria por el Covid-19, este indicador marcaba un 28%. En el ámbito de la innovación, Charles Geschke será profundamente extrañado. Afortunadamente, cuando una empresa inicie o fortalezca su proceso de transformación digital, tendremos un buen motivo para recordar a este destacado personaje de la industria tecnológica mundial.