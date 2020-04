Coronavirus: «Nuestros líderes pueden actuar ahora» – Bill Gates

En segundo lugar, el gobierno federal necesita intensificar las pruebas. Muchas más pruebas deben estar disponibles. Además de la posibilidad de poder identificar rápidamente resultados en los voluntarios potenciales de ensayos clínicos para saber con certeza cuándo es el momento de volver a la normalidad. Hay buenos ejemplos a seguir: el estado de Nueva York recientemente amplió su capacidad a más de 25.000 pruebas por día.

También han habido algunos avances en métodos de prueba más eficientes, como el hisopo desarrollado por la Red de Evaluación de Coronavirus de Seattle, que permite a los pacientes tomar una muestra ellos mismos, sin exponer al trabajador de la salud. Espero que esta y otras innovaciones en las pruebas se amplíen pronto a todo el país.

Aun así, la demanda de pruebas probablemente excederá la oferta por algún tiempo, y en este momento, hay poca rima o razón para saber quién obtiene las pocas disponibles. Como resultado, no tenemos una buena idea de cuántos casos hay o hacia dónde probablemente se dirigirá el virus a continuación, y será difícil saber si se recupera más tarde. Y debido a la acumulación de muestras, los resultados pueden tardar siete días en llegar cuando los necesitamos dentro de las 24 horas.

Es por eso que el país necesita prioridades claras para quién se somete a prueba. Primero en la lista deben estar las personas en roles esenciales, como los trabajadores de la salud y los primeros en responder, seguidos por las personas altamente sintomáticas con mayor riesgo de enfermarse gravemente y aquellas que probablemente hayan estado expuestas.

Lo mismo ocurre con máscaras y ventiladores. Obligar a 50 gobernadores a competir por equipos que salvan vidas, y a hospitales a pagar precios exorbitantes por ellos, solo empeora las cosas.

Finalmente, necesitamos un enfoque basado en datos para desarrollar tratamientos y una vacuna. Mientras que los científicos trabajan a toda velocidad en ambos, los líderes políticos pueden ayudar no alimentando rumores o fomentando el pánico. Mucho antes de que se aprobara el medicamento hidroxicloroquina como tratamiento de emergencia para COVID-19, las personas comenzaron a acumularlo, lo que dificulta encontrarlo para los pacientes con lupus que lo necesitaban para sobrevivir.

Deberíamos seguir con el proceso que funciona: Realice ensayos rápidos con varios candidatos e informe al público cuando los resultados estén disponibles. Una vez que tengamos un tratamiento seguro y efectivo, tendremos que asegurarnos de que las primeras dosis lleguen a las personas que lo necesitan. ellos más.

En 2015, insté a los líderes mundiales en una charla TED a prepararse para una pandemia de la misma manera en que se preparan para la guerra, ejecutando simulaciones para encontrar las grietas en el sistema. Como hemos visto este año, tenemos un largo camino por recorrer. Pero todavía creo que si tomamos las decisiones correctas ahora, informados por la ciencia, los datos y la experiencia de los profesionales médicos, podemos salvar vidas y hacer que el país y el mundo vuelva a trabajar.

Para poner fin a la enfermedad, necesitaremos una vacuna segura y efectiva. Si hacemos todo bien, podríamos tener uno en menos de 18 meses, la vacuna más rápida que se haya desarrollado. Pero crear una vacuna es solo la mitad de la batalla. Para proteger a los estadounidenses y a las personas en todo el mundo, tendremos que fabricar miles de millones de dosis.

Sin una vacuna, los países en desarrollo corren un riesgo aún mayor que los ricos, porque es aún más difícil para ellos hacer distanciamiento físico y aislamiento social. Cuanto más baja es la escala de ingresos en que vive la gente, más acuciante es la necesidad de ir a trabajar todos los días, solo para alimentar a su familia.

Si viven en las partes más pobres del África subsahariana o la India, simplemente no pueden darse el lujo de quedarse en casa. Incluso si se quedaran, no podrían separarse de sus vecinos. En los barrios bajos, las casas están tan juntas que no hay forma de mantener la distancia. Todo el trabajo que los países ricos están haciendo ahora para desarrollar vacunas salvará vidas también en los países subdesarrollados.

Podemos fabricar todas las dosis que necesitaremos, comenzando por construir ya las instalaciones donde se fabricarán estas vacunas. Debido a que muchos de los principales candidatos se hacen con equipos únicos, tendremos que construir instalaciones para cada uno de ellos, sabiendo que algunos no se acostumbrarán. Las empresas privadas no pueden correr ese tipo de riesgo, pero el gobierno federal sí puede. Una gran señal fueron los tratos que hizo la administración esta semana con al menos dos compañías para prepararse para la fabricación de vacunas. Espero que sigan las ofertas.