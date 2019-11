La herencia de Macri a Fernández en cifras

FINAL DE CUENTAS

En este informe el Prof. Eduardo Fracchia, Director Académico de Economía de IAE Business School de la Universidad Austral, analiza la gestión de Macri y lo que nos deja, antes de la asunción del presidente electo Alberto Fernández.

“El último año de gestión del presidente Mauricio Macri está sumergido en diversas dificultades económicas que se profundizaron sustancialmente con el resultado de las elecciones primarias PASO.

El estancamiento de la actividad se materializa en el deterioro de los principales indicadores económicos y sociales. Si bien el contexto externo ejerció una contribución a la dinámica (en particular la crisis de Brasil y demás mercados emergentes), el impacto de las medidas de política económica adoptadas por el gobierno no está teniendo el alcance necesario para matizar la coyuntura restrictiva. No obstante, se observó una incipiente recuperación mensual en algunos indicadores, la reversión hacia un sendero de estancamiento para lo que resta del año es irreversible”.