Nueva línea para el cabello.

Este verano Schwarzkopf Professional invita a amigarse con tus rulos con su nueva línea Mad About Curls & Waves

Nicolás Volpe, técnico de la marca, cuenta todos los tips para controlar, hidratar y nutrir los rulos esta temporada.

Los rulos son únicos y tienen muchas opciones para estar cómoda y fresca sin depender de herramientas. Schwarzkopf Professional entiende que el cabello texturizado ya no es una tendencia, sino una manera de vivir es por eso que este verano propone amigarse con ellos con su línea Mad About Curls & Waves.

“Si tenés una cantidad media de rulos, lo ideal es hidratarlos con Mad About Champú Extra Espumoso, un shampoo suave que no quita tu hidratación natural y ayuda a la definición y luego acondicionarlos con Mad About Two-way conditioner.

Durante el día, Nicolás recomienda Mad About Light whipped foam, una espuma muy liviana que permite hidratar, definir y fijar los rulos de una forma muy elástica y con movimiento.