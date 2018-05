La canasta del ejecutivo aumentó 25,3 % en un año

La inflación en la Canasta del Profesional Ejecutivo (CPE), que realiza mensualmente el Centro de Economía Aplicada de la Universidad del CEMA, fue de 2,4% en abril de 2018 y acumula una suba de 25,3% en los últimos doce meses. En los primeros cuatro meses de 2018 el incremento fue de 9% (29,5% anualizado).

El costo de la CPE en dólares aumentó 2,4% contra marzo 2017 y se ubicó en US$ 6.080. En relación a abril de 2017, la CPE en dólares bajó 4,9%. En 2017 el costo en dólares de la CPE fue, en promedio, de US$ 6.181, mientras que en 2016 y 2015 el promedio fue US$ 5.500 y US$ 4.605 respectivamente.

Los aumentos más fuertes en abril se dieron en los capítulos de Indumentaria y vivienda y Servicios básicos con incrementos de 5,4% y 5% respectivamente. Transporte y comunicaciones subió 3,3% .

El rubro de alimentos y bebidas ascendió 1,8%. Los capítulos de educación y equipamiento y mantenimiento del hogar mostraron incrementos levemente superiores al 1% mientras que atención médica y gastos para salud y esparcimiento registraron alzas inferiores al 1%.

La CPE evalúa el costo de una canasta de consumo representativa para el grupo familiar de un profesional ejecutivo, residente en el área metropolitana del Gran Buenos Aires, cuyo nivel mensual de gasto llegó a $ 123.036 en abril de 2018. El relevamiento de la CPE comienza en marzo de 2008 con un valor de gasto familiar de $ 11.787.