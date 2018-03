Qué empleos no “pasarán de moda” con la IA

El actual mercado de trabajo sufrirá grandes cambios en los próximos años con la automatización. Sin embargo, mantenernos curiosos y nunca dejar de aprender, puede salvarnos en las épocas de la IA.

El lema “innovar o morir”, es decir innovar, adaptarse y forzar el cambio personal, suena bastante dramático, pero se acerca a la realidad. El mayor interrogante que se nos presenta entonces es si la carrera que elegimos o nuestros puestos de trabajo actuales van a lograr sobrevivir a la embestida de la automatización.

Cómo asegurarnos que nuestro trabajo sea único y distintivo y perdure el necesario `plus humano´ que nos incluya. Por empezar, no debemos pensar en si nuestro actual trabajo será afectado por la tecnología, sino en `cómo será afectado´, ya que no habrá área que no reciba el impacto.

Los ambientes virtuales se transformarán en el lugar de trabajo del futuro, por eso consultamos a freelancers.com para conseguir algunos consejos para llegar preparados a este momento cercano:

No dejar de capacitarse : El mercado digital está en constante evolución y permanente cambio. Hay que mantenerse actualizado al día con todos los avances y al tanto de las nuevas versiones y apps disponibles.

: El mercado digital está en constante evolución y permanente cambio. Hay que mantenerse actualizado al día con todos los avances y al tanto de las nuevas versiones y apps disponibles. Mantenerse activo y mejorar siempre las propias habilidades : Es difícil comprender todos los “in” y “out” de la tecnología. Sin embargo, hay que procurar mantenerse siempre alerta y curioso para desafiar las propias limitaciones yendo fuera de la zona de confort.

: Es difícil comprender todos los “in” y “out” de la tecnología. Sin embargo, hay que procurar mantenerse siempre alerta y curioso para desafiar las propias limitaciones yendo fuera de la zona de confort. Enfocarse en ciencia y tecnología: Las carreras que más se verán afectadas por la automatización, serán las de agricultura, correos, operadores de máquinas de coser, data entries y procesamiento de textos -roles que pueden ser fácilmente replicados, como toda actividad que sea repetitiva y estandarizada. Esas “profesiones”,serán rápidamente reemplazadas por la automatización.

Sin embargo, la ola de automatización está creando numerosas oportunidades en áreas de nuevos negocios. Por ejemplo en creatividad, ciencia, tecnología y matemática.

La idea de automatización implica que habrá mucha demanda en el sector de la tecnología de la información: analistas de seguridad de la información, analistas de big data, especialistas en inteligencia artificial, desarrolladores, administradores de bases de datos, analistas de inteligencia comercial y diseñadores online.

Las profesiones “tradicionales” que seguirán teniendo un lugar en el futuro inmediato serán: Ingenieros, Abogados (particularmente los de litigios), Project Managers, Psicólogos, Servicios de Salud, Maestros y Empleados de construcción.

La clave de ponerse al frente de la innovación es volverse parte de ella. En suma, si el empleo tiene que ver con áreas de baja calificación, tareas repetitivas o líneas de producción, el pronóstico no parece alentador. Sin embargo, si se está listo para saltar de lleno en la ola de la innovación y los nuevos ambientes virtuales, abrazando la tecnología y el mundo de la inteligencia artificial, el futuro siempre será auspicioso.