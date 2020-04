Pymes y Covid: Sólo 10% trabaja y 70% no puede pagar sueldos

El relevamiento sostiene que:

10% de empresas pyme se encuentra totalmente operativo durante la cuarentena

36% funciona parcialmente

54% permanece cerrado

En ese contexto, los empresarios auguran un escenario pesimista:

16% de los empresarios confía en poder pagar sueldos y gastos fijos de Abril.

55% considera que sólo podrá afrontar estas erogaciones con la ayuda del Gobierno.

24% no podrá abonar los salarios ni siquiera con los instrumentos de apoyo.

6% analiza cerrar sus puertas

«Las empresas más líquidas pertenecen a la actividad agropecuaria (y otras actividades primarias) y las menos líquidas al sector de la construcción. Manufacturas, servicios y comercios se encuentran en una situación intermedia«, detalla el análisis de Fundación Observatorio Pyme.

Medidas necesarias, no suficientes

La encuesta profundizó sobre el grado de conocimiento de las medidas propuestas por el Gobierno y la cantidad de empresas que evalúan solicitar cada una. En ese sentido, 76% de las pymes encuestadas vería con buenos ojos acceder la postergación de las contribuciones patronales de marzo y de abril, en tanto el 17%, no, y el 7% no conoce el instrumento. Casi tan popular es la reducción de hasta 95% de las contribuciones patronales, con un 75% de empresas que evalúan solicitarla. El 67% sopesa aprovechar la extensión de la moratoria fiscal, mientras que el 27%, no. Además, seis de cada diez empresarios estarían dispuestos a tomar un crédito blando para pagar los sueldos, pero el 32% no accederá.

Menor adhesión tendrían los REPRO y el Procedimiento Preventivo de Crisis que anunció el Gobierno, dado que sólo el 34% y el 29% ingresaría en esos programas, respectivamente. Además, el 26% no se enteró del primero y el 22% desconoce el segundo. “Es evidente que las empresas aprecian mucho los instrumentos fiscales, más que los instrumentos de compensación salarial y de crédito blando, tal vez porque temen cargas burocráticas para efectivizar inmediatamente estos beneficios”, concluye el informe.

La mitad prefiere menor carga fiscal

Por su parte, el 49% de las pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia aseguró que preferiría una postergación de los vencimientos impositivos antes que una asistencia del Estado para pagar salarios o la obtención de un crédito a tasa subsidiada. Los datos se desprenden de una encuesta de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), de la que participaron más de 750 pequeñas y medianas empresas del área metropolitana dedicadas al comercio, la industria, servicios y turismo.

Con la cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo, apenas el 40,3% de las compañías relevadas señaló que pudo pagar los salarios del tercer mes del año en tiempo y forma, mientras que el 41,8% indicó que pudo abonarlos sólo de manera parcial o escalonada. En tanto, un 17,9% reconoció que no pudo y que necesita ayuda para afrontar los compromisos. En cuanto a los ingresos, el 76,4% de los consultados aseguró que sus ventas cayeron entre el 75% y el 100% en los últimos 15 días. El 7,5% sufrió reducciones de entre 50% y 75%, el 4,4% registró contracciones de entre 25% y 50% y el 11,7% observó bajas menores a 25%.

«Estas cifras dejaron en evidencia la crítica situación en la que se encuentra el sector», sostuvo Fecoba. En ese sentido, el 49,1% de las empresas manifestó que su mayor necesidad en este contexto pasa por la presión fiscal y considera prioritaria una condonación o prórroga de impuestos.

En tanto, el 25,7% apuntó que su mayor urgencia pasa por el financiamiento en lo inmediato, a través de líneas de crédito blando; y el 25,2% afirmó que requiere ayuda estatal para el pago de sueldos.

Agustín Szafranko