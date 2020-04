Los multimillonarios estadounidenses también ganan en medio de la pandemia

Los multimillonarios estadounidenses se han enriquecido $ 280 mil millones desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. Su patrimonio neto está aumentando en un momento en que millones y millones de personas se están quedando sin trabajo.

Por KRISTIN TOUSSAINT

Aunque el coronavirus en sí mismo no discrimina a quién puede infectar, la pandemia de COVID-19 está lejos de ser un gran ecualizador social. En el mismo mes en que 22 millones de estadounidenses perdieron sus empleos, la riqueza total de la clase multimillonaria estadounidense aumentó aproximadamente un 10%, o u$s 282 mil millones más de lo que era a principios de marzo. Ahora tienen un patrimonio neto combinado de u$s 3.229 billones.

La caída inicial del mercado de valores puede haber afectado algunos activos netos al principio, por ejemplo, el de Jeff Bezos, que bajó a solo 105 mil millones de dólares el 12 de marzo. Pero su riqueza se ha recuperado: a partir del 15 de abril, su patrimonio neto aumentó u$s 25 mil millones. Eric Yuan, fundador y CEO de Zoom, fue uno de los pocos en ver un aumento en el patrimonio neto incluso cuando los mercados colapsaron, y ahora ha aumentado u$s 2.58 mil millones.

Estos «especuladores pandémicos», como los llama un nuevo informe del Institute for Policy Studies, son solo una pieza del rompecabezas de la desigualdad de riqueza en Estados Unidos. En el fondo está el hecho de que desde 1980, los impuestos pagados por los multimillonarios, medidos como un porcentaje de su riqueza, cayeron un 79%.

«Estamos leyendo sobre multimillonarios benévolos que comparten .0001% de su riqueza con sus semejantes en esta crisis, pero de hecho han estado manipulando las reglas impositivas para reducir sus impuestos durante décadas, dinero que podría haberse gastado para construir un país mejor». infraestructura de salud pública «, dice Chuck Collins , director del Programa sobre Desigualdad y el Bien Común del Instituto de Estudios de Política y coautor del nuevo informe, titulado «Multimillonario Bonanza 2020: Ganancias inesperadas, impuestos caídos y especuladores pandémicos».

El Instituto de Estudios de Política publicó su primer informe de bonanza multimillonario en 2015; Desde entonces, el informe ha seguido cuantificando el estado de desigualdad de riqueza en el país, aunque cada medición puede centrarse en diferentes detalles (el informe de 2018 destacó el tema de las dinastías de riqueza ). Para compilar el informe, Collins y sus coautores se refieren a la Lista anual de multimillonarios del mundo de Forbes, así como a los rastreadores diarios de Forbes y Bloomberg.

Forbes tiene que elegir cuándo tomar una instantánea de los valores netos para esa lista, y eligieron el 18 de marzo; la lista salió el 7 de abril. «Comenzamos a mirarla de inmediato y nos dimos cuenta, incluso tres semanas después, que la historia estaba cambiando rápidamente«, dice Collins. “Su historia fue: ‘Hey, la pandemia realmente está afectando incluso a los multimillonarios; su riqueza es inferior a la del año pasado a nivel mundial y en términos de Estados Unidos!. Lo que hicimos fue esperar tres semanas y ahora han superado la riqueza colectiva del año pasado y subiendo a nuevas alturas”.

Este claro ejemplo de desigualdad en el momento de la pandemia también sirve para reiterar algunos puntos que el instituto ha estado repitiendo durante mucho tiempo sobre cuán profundas son estas desigualdades y cuán profundas son realmente.

«La desigualdad es la condición preexistente de Estados Unidos», dice Collins. «Entramos en esta pandemia muy polarizada, y desafortunadamente no queremos salir de ella más polarizada». Otro hallazgo clave del informe es que después de la crisis financiera de 2008, la riqueza multimillonaria tardó menos de 30 meses en volver a sus niveles previos al colapso. Esa riqueza superó rápidamente los niveles anteriores a 2008. Pero a partir de 2019 , la clase media en Estados Unidos aún no se ha recuperado al nivel de su patrimonio neto de 2007. «La gente entró en la pandemia con la resaca económica de la Gran Recesión», dice.

Para resolver el problema, los autores proponen un Comité de Supervisión de la Apelación de la Pandemia, una Ley de Transparencia Corporativa para desalentar la ocultación de la riqueza y un Recargo del 10% de Ingresos Millonarios de emergencia, entre otras acciones.

Collins está particularmente interesado en la idea de un estímulo de caridad, que ayudaría a canalizar los u$s 1.2 billones que se encuentran sin usar en fundaciones privadas, y otros u$s 120 millones en fondos asesorados por donantes , para aquellos que realmente lo necesitan. Las fundaciones privadas deben pagar solo el 5% cada año, y ese porcentaje puede incluir gastos generales; los fondos aconsejados por los donantes no tienen ese requisito y, por lo tanto, no tienen incentivos para mover dinero a organizaciones benéficas en el terreno.

“Los donantes ricos ya han tomado las exenciones de impuestos y ahora el dinero solo está ahí. . . . Si están ahorrando el dinero para un día lluvioso, deberían mirar por la ventana. Está lloviendo muy fuerte ”, dice. “Es hora de cumplir la segunda parte de la promesa. Obtuvieron la exención de impuestos; ahora pasemos el dinero a un fondo no aconsejado por el donante, no a los gastos generales de la fundación para pagar a sus hijos; transfiera el dinero a las organizaciones benéficas comunitarias activas que están resolviendo problemas en este momento y que temen tener que cerrar sus puertas. »

Algunos multimillonarios han hecho grandes donaciones durante la pandemia, pero Collins dice que no podemos permitir que esa filantropía distraiga la conversación general sobre la desigualdad. «La filantropía no es realmente un sustituto de un sistema fiscal justo y una red de seguridad pública adecuadamente financiada«, dice.

Para los millones de estadounidenses que luchan por pagar el alquiler, comprar comestibles y que solo intentan sobrevivir a esta pandemia, Collins señala que los tiempos de desastre resaltan especialmente la «parte indecorosa de la desigualdad«. Pero también ve que esta vez hay un despertar. “La buena noticia es que la mayoría de la gente entiende esto. En realidad, apoyan las políticas públicas que nos moverían en la otra dirección«, dice, como un impuesto a la riqueza o un impuesto progresivo a la herencia, o incluso un salario mínimo de $ 15 para los empleados de supermercados y otros trabajadores. «Nuestros políticos podrían ponerse al día con el público en general cuando se trata de abordar estas desigualdades«.