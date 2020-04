«El impuesto será para los ricos”

El Presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller es enfático: “este impuesto jamás estuvo pensado como un gravamen sobre la clase media, las pequeñas empresas, los ahorros de las familias”

El diputado nacional del Frente de Todos, Carlos Heller, afirmó que el proyecto de ley en el que trabaja junto a un grupo de diputados y diputadas por pedido del presidente del Bloque tiene como objetivo crear un impuesto extraordinario que grave “las grandes riquezas”, y enfatizó que no alcanzará a la clase media: “quiero desechar de raíz la idea, que no sé de dónde salió, de que iría sobre la clase media, las pequeñas empresas, los ahorros de las familias. Esto no tiene nada que ver con la clase media, ni con los comerciantes chicos, ni nada que se le parezca”.

El Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados puntualizó que desde la primera conversación que mantuvo acerca de este tema con Máximo Kirchner el domingo pasado siempre la idea fue que el impuesto vaya sobre los patrimonios más altos de la Argentina. Y reiteró que desde esa primera conversación sobre este tema con el Presidente del Bloque de diputadas y diputados del Frente de Todos hablaron “de alcanzar sólo a aquellos de alto poder de acumulación de riqueza”.

El legislador comentó que el impuesto contemplado en el proyecto de ley que por estas horas se está elaborando “siempre estuvo pensado para las grandes riquezas, las grandes ganancias, los grandes patrimonios”. “Nadie va a ser menos millonario después de que tenga que hacer ese aporte”, añadió, aunque evitó dar precisiones sobre qué y cuántos «millonarios» deberán pagar «cuánto» y si se hará por vía legislativa o por decreto.

Heller dijo además que el proyecto, que se está diseñando para contribuir a paliar la pandemia del coronavirus y su crisis económica derivada, prevé un impuesto que alcanzaría a un “pequeño porcentaje de la población y por única vez” y que serviría para comprar, “por ejemplo, insumos sanitarios, o alimentos para los sectores más vulnerables”.